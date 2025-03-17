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الاتحاد الأوروبي: لابد أن تصل المساعدات للمحتاجين في غزة

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الاتحاد الأوروبي: لابد أن تصل المساعدات للمحتاجين في غزة

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القاهرة - سامية سيد - قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس إنه يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين في غزة.

وأضافت "ما هو مهم جدا للأوروبيين ألا يكون لحماس أي دور في إعادة إعمار غزة".

وحول الأوضاع في سوريا، شددت كلاس على ضرورة بناء حكومة شاملة في سوريا، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب الإجراءات التي تتخذها السلطات السورية ضد مرتكبي العنف.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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