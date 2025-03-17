شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: لابد أن تصل المساعدات للمحتاجين في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس إنه يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين في غزة.

وأضافت "ما هو مهم جدا للأوروبيين ألا يكون لحماس أي دور في إعادة إعمار غزة".

وحول الأوضاع في سوريا، شددت كلاس على ضرورة بناء حكومة شاملة في سوريا، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب الإجراءات التي تتخذها السلطات السورية ضد مرتكبي العنف.