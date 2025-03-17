شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 36 فلسطيني بتهمة العمل بطريقة غير شرعية داخل إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 36 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية كانوا يعملون بطريقة غير شرعية داخل إسرائيل.

وفي سياق آخر، أصيب واستشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم الاثنين، فى قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلى تجمعا للفلسطينيين فى جسر وادى غزة، وسط القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيلى تجمعا للمواطنين قرب جسر وادي غزة، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة قصفت حي الجنينة شرق مدينة (رفح) ما أسفر عن إصابة فلسطينيين بجروح مختلفة.