شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتعهد بتقديم 300 مليون يورو إضافية لدعم سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، أن برلين ستقدم مساعدات جديدة لسوريا بقيمة 300 مليون يورو عبر الأمم المتحدة ومنظمات مختارة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، فى تصريح اليوم الاثنين، قبيل بدء مؤتمر المانحين في بروكسل- إن أكثر من نصف الأموال المقدمة سيذهب لصالح الشعب السوري، وسيخصص التمويل لتوفير الغذاء والخدمات الصحية والملاجئ، فضلاً عن تدابير الحماية للفئات الضعيفة بشكل خاص.

وأضافت أن اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا، سيتلقون الدعم أيضا، وجددت تأكيد الحاجة إلى عملية سياسية شاملة لضمان مستقبل سلمى لسوريا.

وتابعت الوزيرة "نحن الأوروبيين نقف سويا من أجل الشعب السوري، ومن أجل سوريا حرة وسلمية". كما دعت الحكومة السورية إلى التحقيق في مقتل مئات من المدنيين في قرى الساحل السوري، ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم.

ويعقد الاتحاد الأوروبي مؤتمرًا في بروكسل، اليوم، تحت عنوان "الوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات الانتقال الناجح"، لمناقشة مستقبل سوريا بعد تغيير السلطة هناك، ويهدف المؤتمر إلى حشد الدعم الدولي للانتقال السلمي.

ويتوقع مطَّلعون على أعمال المؤتمر أن تتلقى السلطات السورية الجديدة دعماً في المؤتمر، وأنه إلى جانب مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من سوريا وأوروبا، من المتوقع أيضاً مشاركة ممثلين من الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والدول المجاورة لسوريا.

ويهدف المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي، إلى "حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي شامل". وستكون هذه المرة الأولى التي يُعقَد فيها المؤتمر منذ انهيار نظام بشار الأسد، في ديسمبر الماضي. ومنذ عام 2017 يستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل.