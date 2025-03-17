شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: أسبوعان بدون مساعدات فى غزة ونطالب برفع الحصار والان مع تفاصيل الخبر

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من استمرار عدم إدخال المساعدات الإنسانية لغزة والمستمر منذ 15 يوما متواصلة، حيث أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية السماح بإدخال المساعدات الإنسانية منذ 2 مارس مع بداية شهر رمضان.

ولفتت الأونروا الي تناقص المواد الأساسية بشكل حاد لدى الناس في غزة، مطالبة برفع الحصار وصرح منسق الشؤون الإنسانية مهند هادي: "يجب استئناف دخول المساعدات المنقذة للحياة على الفور. مضيفا إن أية تأخيرات أخرى ستؤدي إلى تراجع أي تقدم تمكنا من تحقيقه خلال وقف إطلاق النار".

يذكر أن وكالة تدير الأونروا 116 مركز إيواء في جميع أنحاء قطاع غزة، ويقيم فيها حوالي 148 ألف نازح.