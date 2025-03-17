شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون فى قصف الاحتلال تجمعا للفلسطينيين بجسر وادى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب واستشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم الاثنين، فى قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلى تجمعا للفلسطينيين فى جسر وادى غزة، وسط القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيلى تجمعا للمواطنين قرب جسر وادي غزة، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة قصفت حي الجنينة شرق مدينة (رفح) ما أسفر عن إصابة فلسطينيين بجروح مختلفة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2023، إلى 48 ألفا و572 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 112 ألفا و32 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.