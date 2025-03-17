شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 وإصابة 20 آخرين جراء قصف صاروخى للدعم السريع على مدينة الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شبكة أطباء السودان، أن ميليشيا الدعم السريع، شنت قصفا صاروخيا متعمدا على أماكن تواجد المدنيين، بمدينة الأبيض صباح اليوم الاثنين، وهو ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح وإصابات متفاوتة.

وأدانت شبكة أطباء السودان، القصف، ووصفته بالمجزرة، وقالت في بيان رسمي :"تدين شبكة أطباء السودان عمليات القصف الصاروخي المتعمد للدعم السريع على مدينة الأبيض والذي تسبب في مجزرة جراء استهداف القذائف الصاروخية لمنازل المواطنين ومواقع تجمعاتهم".

وتابع البيان: "تعبر الشبكة عن بالغ أسفها لاستخدام قذائف مدفعية شديدة الانفجار على مواقع المدنيين، وهو انتهاك يتنافى مع كل القوانين الإنسانية والدولية ونهج تتبعه الدعم السريع لبث الرعب وسط المدنيين لتهجيرهم وهو ذات النهج الذي تنفذه في كل من دارفور وأم درمان".

وطالب أطباء السودان المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الدعم السريع عبر آلياتها لوقف هذه الهجمات البربرية على المدنيين العزل، وفقا للبيان.

