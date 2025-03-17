شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عدداً من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى وأدوا طقوساً تلمودية، وسط تشديدات من قوات الاحتلال عند بوابات المسجد وفي محيط البلدة القديمة.

من جانب أخر يواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ56 على التوالى، وسط عمليات تجريف وحرق منازل وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال تواصل الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين، والأحياء القريبة منه في مدينة جنين، برفقة خزانات مياه، وسط تحليق الطيران الحربي في سماء المدينة.

كما تتمركز دبابات الاحتلال ومدرعاته في محيط المخيم، فيما تواصل الجرافات تجريف شوارع، وتوسيع أخرى، لدخول الآليات العسكرية، فيما سمع إطلاق نار من الدبابات في محيط دوار العودة، ورصد تحركات لآليات الاحتلال في منطقة الجابريات.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ50 على التوالي، ولليوم الـ37 على مخيم نور شمس، في ظل تهجير قسري وعمليات مداهمة مكثفة للمنازل وطرد سكانها بالقوة، مع استمرار الحصار والاقتحامات وسط تعزيزات عسكرية.