شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يحقق تقدما ملحوظا فى الخرطوم ويقترب من القصر الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الجيش السودانى، التقدم بشكل ملحوظ داخل العاصمة السودانية الخرطوم، ويقترب أكثر من القصر الرئاسي والمقار الحكومية بقلب العاصمة، ليشدد الحصار على ميليشيا الدعم السريع الموجودة في العاصمة.

ومن جهته قال قائد سلاح المدرعات نصر الدين عبد الفتاح إن الجيش على مشارف إكمال المرحلة الثالثة من العمليات العسكرية بتحرير ما تبقى من ولاية الخرطوم، وفق وسائل إعلام سودانية.

وخلال الساعات الماضية، انطلق جنود سلاح المدرعات من مواقع تمركزهم في جسر الحرية، الرابط بين أحياء جنوب الخرطوم ووسط المدينة، وسيطروا على مواقع حيوية كانت تنتشر فيها الدعم السريع.

وقال قائد كتيبة البراء بن مالك، المصباح أبو زيد، "القوات المسلحة سيطرت على نادي الأسرة والخرطوم 3 وجزء من الخرطوم 2، وعازمة على الوصول إلى القصر الرئاسي".

وتعهد بالقضاء على عناصر الدعم السريع التي تحتمي بالقصر لرئاسي وعدم السماح لها بالمغادرة.

فيما أعلن إعلام سلاح المدرعات أن الجيش سيطر بشكل كامل على موقف "شروني"، علاوة على أبراج النيلين، بجانب جسر "المسلمية"، وجميعها تقع قريبا من القصر الرئاسي.

وأعلنت منصات موالية للجيش انضمام قوات سلاح المدرعات للقوة الموجودة في القيادة العامة للجيش والسيطرة على آخر منفذ كانت تستغله قوات الدعم السريع للتحرك.

ومن خلال سيطرته على "شرونى" وأبراج النيلين، يحكم الجيش السوداني السيطرة بشكل كامل على قوات الدعم السريع المتواجدة في القصر الجمهوري ومنطقة وسط العاصمة.