شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل 120 إرهابيا فى غارة جوية بإقليم جوبا الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

قتل ما لا يقل عن 120 عنصرا من المليشيات الإرهابية، عقب غارات مكثفة أجراها الجيش الصومالى فى مدينة جِلٍب بإقيلم جوبا الوسطى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الاثنين، أن الجيش الصومالى تمكن من دكّ معاقل الإرهابين، حيث علم أن 20 إرهابيا، من القادة الميدانيين، كانوا من بين القتلى، مشيرة إلى أن عدة أوكار منسوبة للمليشيات تم تدميرها، كما لاذ الكثير من كبار قادتهم بالفرار خوفا من التصفية على أيدي الجيش الصومالي، الذي يزحف نحو آخر معقل للإرهابيين.

وكان الجيش الصومالي، قد أعلن، أمس الأحد، بدء عملية عسكرية نوعية ضد أهداف الإرهابيين، من بينها مقر قيادة التنظيم الإرهابي في مدينة (جِلٍب) ومعسكرات تدريب كان يستخدمها الإرهابيون لتجهيز عناصرهم لتنفيذ هجمات إرهابية.