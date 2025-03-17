شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الشعبى للقدس: الاحتلال يستفز المصلين بصلوات تلمودية لمستوطنيه بالأقصى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، أن عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى يوميا بحماية قوات جيش الاحتلال وشرطته على فترتين صباحية ومسائية ويقومون بتأدية طقوس وصلاة تلمودية استفزازية إضافة إلى الانبطاح على الأرض وهم حفاة في تعبير توراتي عن الإخلاص للهيكل المزعوم.

وأضاف الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذه الانتهاكات هدفها الأساسي جر المصلين المسلمين إلى مواجهات غير متكافئة مع جنود الاحتلال وشرطته والذين يكونون على أهبة الاستعداد للقتل وتصفية كل من يحاول التصدي لمثل هذه الاستفزازات التي تمارس على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وأوضح اللواء بلال النتشة، أن المصلين المسلمين يعمرون المسجد الأقصى المبارك وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل بالاعتكاف والصلاة وقراءة القرآن الكريم والرباط في المسجد طيلة أيام هذا الشهر وخاصة في العشر الأواخر مما يحول دون تنفيذ المستوطنين لمخططاتهم ومأربهم بالسيطرة على المسجد والاستحواذ عليه في ظل انشغال العالم بتداعيات الحرب على قطاع غزة والهجمة الإسرائيلية الشرسة على مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية.

وأشار الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، إلى أن سلطات الاحتلال تشن يوميا حملات اعتقالات واسعة تشمل الشبان والأطفال المقدسيين وتزج بهم في سجونها وتحول العديد منهم إلى الاعتقال الإداري وهو الاعتقال الذي لا يستند إلى تهمة وإنما يتم لمجرد الشبهة او المحاسبة على " النية" وهنا يدفع المواطن المقدس ضريبة باهظة في هذا السياق مما يجعله عرضة للتنكيل والاعتقال في كل وقت وحين.