شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: مليون طفل فى غزة يكافحون من أجل البقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة اليونيسيف أن مليون طفل في غزة يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة وسط انعدام الضروريات الأساسية.

وأضافت أن مئات الآلاف في قطاع غزة يفتقرون إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأوضحت أن الهدنة المستدامة والوصول غير المقيد للمساعدات يمكنهما أن ينقذا الأرواح في قطاع غزة.

وكانت قد قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أن الوضع في غزة لا يزال كارثيا للأطفال.

وأضاف بيان لليونيسيف، أن الأزمة الإنسانية في غزة مستمرة والعديد من الأطفال يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن كثير من المساعدات وصلت إلى غزة لكن لا يمكننا تلبية احتياجات مليوني شخص.