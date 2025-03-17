شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: واشنطن ستواصل استهداف الحوثيين فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف الحوثيين فى اليمن حتى يوقفوا هجماتهم على السفن فى البحر الأحمر.

ونفى مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، مزاعم الحوثيين بشأن استهدافهم حاملة الطائرات "هاري ترومان"، مشيرا إلى أنه لا يوجد دليل على أي هجوم حوثى ضد السفينة الحربية الأمريكية.

وتبنى الحوثيون، فجر الإثنين، هجوماً ثانياً فى البحر الأحمر ضد حاملة الطائرات الأمريكية "هارى ترومان"، بعد إعلانهم استهدافها، أمس الأحد.

من جانبه.. كشف مسؤول أمريكى، اليوم، عن أن طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" و"إف-18" أسقطت 11 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر، بعد إعلان الجماعة اليمنية عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان".