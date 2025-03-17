شكرا لقرائتكم خبر عن أولمرت يدعو نتنياهو لفتح حوار مع الإدارة السورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إيهود أولمرت حكومة بنيامين نتنياهو إلى التواصل مع الإدارة السورية الجديدة وفتح حوار معها.

وقال أولمرت إن إسرائيل يجب أن تسعى إلى الهدوء والتفاهمات الأمنية على المدى القريب، وأن تتوصل إلى معاهدة سلام مع حكومة دمشق على المدى الأبعد.

وأضاف أولمرت في مقابلة مع موقع "المونيتور" إن على إسرائيل أن تبلغ الرئيس السورى أحمد الشرع بأن تل أبيب مستعدة للحوار.

وأكد أولمرت أن التوصل إلى تفاهمات مع سوريا قد يمهد الطريق أيضا لمحادثات سلام بين إسرائيل ولبنان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال، الشهر الماضي، إن إسرائيل لن تتسامح مع وجود قوات تابعة للحكومة السورية فى جنوب سوريا مطالبا بنزع السلاح من هذه المنطقة.