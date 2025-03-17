شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن زيادة أعداد الطائرات العابرة لأجوائه بسبب الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن العراق، زيادة أعداد الطائرات العابرة (الهابطة، والمغادرة) للأجواء العراقية؛ فى ظل استقرار المجال الجوى، وتوسيع المجال الجوى.

وأرجعت وزارة النقل - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - هذا التطور؛ بسبب خطة نفذتها الشركة العامة للملاحة الجوية، الى "عملت على توسيع المجال الجوى المدنى على حساب المجال العسكرى؛ ما أدى إلى ارتفاع عدد الطائرات العابرة إلى 600-650 طائرة يوميًا" .

وتابع إن وزارة النقل وضعت - في إطار استراتيجيتها لتعزيز البنية التحتية للملاحة الجوية - خطة للتعاقد مع شركات عالمية لشراء رادارين جديدين، أحدهما مخصص للمنطقة الغربية والآخر لمطار البصرة، وذلك لتحسين إدارة الحركة الجوية وزيادة كفاءة المراقبة والسيطرة على الأجواء العراقية.