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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي العيسوية وسلواد في القدس

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي العيسوية وسلواد في القدس

شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي العيسوية وسلواد في القدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية، وانتشرت في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلواد شرق رام الله.
وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت سلواد، وجابت شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

48.572 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48.572 شهيدًا، و112.032 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي العيسوية وسلواد في القدس - وفا (أرشيفية)

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد 14 فلسطينيًا، وإصابة 51 بجروح خلال 24 ساعة الماضية، فيما لايزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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