شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع السورية: استهدفنا بالمدفعية تجمعات لحزب الله قتلت جنودا سوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع السورية على خلفية الاشتباكات بين قوات الجيش السورى وعناصر حزب الله إنه "يوجد تنسيق بيننا وبين الجيش اللبنانى فى مسألة ضبط الحدود"، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

وأكدت أن قوات الجيش السورى استهدفت بالمدفعية تجمعات لحزب الله قتلت جنودا سوريين على الحدود.

وقتل عسكريين اثنين من الجيش السورى جراء استهدافهم بصاروخ من حزب الله، حسبما ذكر موقع العربية.

وأكدت شبكة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها ، بوقوع اشتباكات بين قوات وزارة الدفاع السورية وعناصر من حزب الله فى ريف حمص الغربى.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية سقوط عدد من القذائف الصاروخية فى بلدة القصر الحدودية مصدرها الأراضى السورية.

يذكرأن، قتل 3 أفراد تابعين لوزارة الدفاع السورية، أمس الأحد، بعد تعرضهم لكمين نصبه موالون لحزب الله قرب الحدود مع لبنان.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع أن "مجموعة من ميليشيا حزب الله قامت عبر كمين بخطف 3 من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا غرب حمص، قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وقامت بتصفيتهم ميدانيا".

وأضاف المكتب: "ستتخذ وزارة الدفاع جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله".