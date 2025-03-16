شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان.. ومسيّرة تلقي قنبلة صوتية بإحدى البلدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن لبنان تعرُّض بلدتين في الجنوب إلى قصف مدفعي إسرائيلي، طال منازل، في وقت قامت مسيّرة إسرائيلية بإلقاء قنبلة صوتية قرب أحد المواطنين اللبنانيين.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن أطراف بلدتي يارون ومارون تعرضت لعدد من قذائف المدفعية الإسرائيلية، مشيرة إلى استهداف أحد المنازل في بلدة يارون.



وأضافت الوكالة أن طائرة بدون طيار (مسيّرة) إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد المواطنين في ساحة بلدة يارون من دون وقوع إصابات.