شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تؤكد موقفها الثابت في دعم السلام والأمن الإقليمي في اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّدت سلطنة عُمان أنها تتابعُ بقلق بالغ التصعيد العسكري الأخير في الجمهورية اليمنية الشقيقة وما خلّفه من تداعيات إنسانية وسقوط ضحايا مدنيين، معربةً عن أسفها لاستمرار الأعمال العسكرية التي تُفاقم معاناة الشعب اليمني وتزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.



وأكدت سلطنة عُمان - في بيان لوزارة خارجيتها أذاعته وكالة الأنباء العُمانية اليوم الأحد - موقفها الثابت الداعي إلى اعتماد الحلول السلميّة عبر الحوار والتفاوض، محذرةً من انعكاسات استمرار النهج العسكري على أمن المنطقة واستقرارها.



ودعت سلطنة عُمان إلى معالجة جذور الأزمات من خلال حلول سياسية مستدامة، بما يكفل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة، حاثةً جميع الأطراف الفاعلة على تحمُّل مسؤولياتها في التهدئة وتجنُّب المزيد من التصعيد.