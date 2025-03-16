شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال ببلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، كانت قد حذرت اليوم الأحد من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب ضد الشعب الفلسطيني .. مؤكدة أن استمرار هذه الحرب يعد استخفافا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار كما يعد التفافا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.



وقالت وزارة الخارجية - في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن حكومة الاحتلال تتعمد إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وتقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.