شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمكافحة التمييز تطعن قضائيا في دستورية إجراءات ترامب لترحيل متضامني غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت لجنة مكافحة التمييز العربية الأمريكية، اليوم /الأحد/، دعوى قضائية تطعن في دستورية إجراءات إدارة دونالد ترامب لترحيل الطلاب والباحثين الدوليين الذين يحتجون أو يعبرون عن دعمهم للحقوق الفلسطينية.



وتسعى الدعوى - المقامة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من نيويورك - إلى استصدار أمر تقييدي مؤقت على مستوى البلاد لمنع تنفيذ أمرين تنفيذيين وقّعهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهر الأول من ولايته الثانية في وقت سابق من هذا العام.



وأقيمت الدعوى نيابةً عن طالبي دراسات عليا وأستاذ في جامعة كورنيل في نيويورك، والذين يقولون إن نشاطهم ودعمهم للشعب الفلسطيني "عرّضهم لخطر الاضطهاد السياسي".



وذكرت اللجنة أن النضال من أجل فلسطين هو نضال من أجل جميع الحقوق المكفولة للأمريكيين بموجب التعديل الأول.



تأتي هذه الدعوى القضائية بعد اعتقال محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا، البالغ من العمر 30 عامًا والمقيم الدائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، والذي أثار اعتقاله احتجاجات هذا الشهر.