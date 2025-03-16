شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان: احترام التنوع الديني والثقافي حجر الأساس للسلام والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سلطنة عمان رفضها كل أشكال الكراهية والتمييز، داعية إلى احترام التنوع الديني والثقافي باعتباره "حجر الأساس" للسلام والاستقرار العالميين.



جاء ذلك في بيان سلطنة عمان الذي ألقاه السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم للسلطنة لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك خلال الجلسة العامة غير الرسمية للاحتفال باليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، وذلك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



وأوضح مندوب سلطنة عمان - بحسب ما أذاعت وكالة الأنباء العمانية اليوم /الأحد/ - أن تصاعد مظاهر الإسلاموفوبيا في العديد من المجتمعات لا يهدد المسلمين فحسب، بل يمس القيم الإنسانية الجامعة، ويقوّض الجهود الدولية الساعية لتعزيز التفاهم والتعايش السلمي بين الشعوب.



ودعا إلى مناشدة الدول في سن التشريعات الكفيلة بمنع التحريض على الكراهية، والسلوكيات التي تعتدي على الكتب السماوية وقدسية أماكن العبادة، والتطاول على الرموز الإسلامية وتوظيف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لمجابهة خطاب الكراهية ونشر ثقافة العيش المشترك واحترام التنوع الديني والثقافي.