شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة اليمني يجتمع بـ"اللجنة الأمنية" العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، القائد الاعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم /الأحد/، اجتماعاً باللجنة الأمنية العليا، على ضوء مستجدات الاوضاع الوطنية، والمتغيرات الاقليمية والدولية، حيث بحث الإجراءات الأمنية المتخذة في المطارات والموانئ والمنافذ البرية في سياق جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، والحفاظ على الأمن والاستقرار.



وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي - خلال الاجتماع بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) اليوم - المؤسسة العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخبارية على مضاعفة الاحترازات الأمنية، بما في ذلك رصد تحركات الخلايا النائمة لـ"مليشيا الحوثي الإرهابية" والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتوفير الحماية اللازمة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة المؤقتة، والمحافظات المحررة.



واستمع الاجتماع إلى إحاطات من وزيري الدفاع والداخلية، ورؤساء الاجهزة المعنية حول الموقف العسكري والأمني، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والسياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات الارهابية، ورفع كفاءة الاجهزة المعنية على كافة المستويات.



ضم الاجتماع: وزير الدفاع رئيس اللجنة الامنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، واعضاء اللجنة، وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، ورئيس جهاز الامن القومي اللواء أحمد المصعبي، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي اللواء الركن أحمد اليافعي، ووكيل جهاز الامن السياسي اللواء نور الدين اليامي، ومقرر اللجنة الأمنية العليا اللواء الركن عبدالحكيم شايف.



كما ناقش الاجتماع، إجراءات التعاطي مع قرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية أجنبية، والجهود المنسقة مع المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني لتجفيف مصادر تسليح وتمويل المليشيات الارهابية، وردع ممارساتها المزعزعة لفرص الاستقرار المحلي، والسلم والأمن الدوليين.