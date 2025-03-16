شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: سنقف ضد الطغيان الأمريكى والإسرائيلى ولن يحققوا أهدافهم والان مع تفاصيل الخبر

قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثي، عبدالملك بدرالدين الحوثي، إن "أمريكا أعلنت جولة جديدة من العدوان على بلدنا، ونفذ عدة غارات وعمليات قصف بحرى على المنازل والأحياء السكنية في العاصمة صنعاء وفي عدد من المحافظات، ما أدى إلى ارتقاء العشرات من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء".

وأكد في كلمة لها اليوم الأحد: "نحن سنقف ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي والعدوان الأمريكى فاشل وسيفشل بإذن الله تعالى ولن يحقق أهدافه".

وأضاف: "شعبنا لن يتزحزح عن توجهه الإيماني القرآني الإنسانى الأخلاقى مهما كان الطغيان الأمريكى والإسرائيلى".

ومساء السبت، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية غارات جديدة ضد اليمن، حيث قصفت العاصمة صنعاء وذمار وصعدة والبيضاء بشكل مفاجئ؛ ما أَدى إلى استشهاد أكثر من 10 مدنيين والإصابات بالعشرات.