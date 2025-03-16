الخليج اليوم .. روسيا تحث أمريكا على وقف الضربات على الحوثيين في اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

فيما تتواصل العملية الأميركية ضد الحوثيين، قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد إن الوزير سيرجي لافروف حث الولايات المتحدة على وقف الضربات التي تنفذها على جماعة الحوثي في اليمن.

وقالت الوزارة إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، على ضرورة الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد الحوثيين في اليمن.

وذكرت الوزارة "شدد لافروف على الحاجة إلى وقف فوري لاستخدام القوة وأهمية مشاركة كل الأطراف في حوار سياسي من أجل التوصل إلى حل يمنع المزيد من إراقة الدماء".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أفادت في وقت سابق، أن روبيو أطلع لافروف خلال المحادثة على العملية العسكرية الأميركية ضد الحوثيين.

وشن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربات عسكرية واسعة النطاق على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن أمس السبت ردا على استئناف الجماعة لهجمات على ممرات الشحن في البحر الأحمر.

وأسفرت الضربات الأميركية عن مقتل 31 على الأقل، وشملت الغارات 6 محافظات يمنية.