شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابين فى قصف إسرائيلى على بلدتى ميس الجبل وعيناثا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 08:39 م

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة ميس الجبل أدت إلى استشهاد مواطن".

وأكد أن "غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على بلدة عيناثا أدت إلى سقوط شهيدين".

وادى إطلاق العدو الإسرائيلي النار على مواطن في بلدة رامية إلى إصابته بجروح.