شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تشيد بقرار واشنطن باستثنائها من تشديدات منح التأشيرة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فرهاد علاء الدين، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراق، إن طبيعة العلاقة التي يرتبط بها العراق مع الولايات المتحدة تغلب عليها سمة الإيجابية والتعاون المستمر، ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن استثناء العراق من تشديدات منح التأشيرة الأمريكية يؤكد على متانة العلاقات الثنائية وأهمية التعاون المشترك في المجالات الأمنية، والاقتصادية، والدبلوماسية والهجرة.

وأوضح أن الحكومة العراقية قد بينت في أكثر من مناسبة بأن العراق مستمر في نهجه لتعزيز الأمن والاستقرار، والتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، والحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة تسهم في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، بالإضافة الى تأكيد الحكومة التزامها بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول لضمان المصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لما فيه خير الشعب العراقي والمنطقة".