الخليج اليوم .. أميركا: سنواصل حملتنا على الحوثيين لحين وقف أعمالهم العسكرية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الضربات الأميركية قتلت "العديد" من قادة الحوثيين في اليمن، مشيراً إلى "تحذير" لإيران بوجوب التوقف عن دعم الجماعة وهجماتها على السفن في البحر الأحمر.

وقال مستشار الأمن القومي مايكل والتز في تصريح لشبكة "إيه بي سي نيوز"، إن الغارات الجوية السبت "استهدفت في الواقع العديد من قادة الحوثيين وقتلتهم".

وقال في تصريح آخر أدلى به لشبكة "فوكس نيوز": "لقد ضربناهم بقوة ساحقة، وحذرنا إيران من أن الكيل قد طفح".

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم، إن الضربات الأميركية على اليمن ستستمر حتى يفقد الحوثيون القدرة على مهاجمة حركة الملاحة العالمية والبحرية الأميركية.

وأكد أنه لا يوجد أي حديث عن شن عمليات برية أميركية في اليمن، مضيفاً: "لا أعتقد أن هناك ضرورة لذلك في الوقت الحالي".

وذكر روبيو أنه كان "من المستحيل" أن يملك الحوثيون القدرة على مهاجمة الملاحة العالمية دون دعم إيران.

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستشن ضربات "لا هوادة فيها" على الحوثيين في اليمن لحين وقف عملياتهم العسكرية التي تستهدف الأصول الأميركية وحركة الشحن العالمي.

وأضاف في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" اليوم، بعد ساعات من شن ضربات أميركية على الحوثيين، أن هذه الحملة جاءت رداً على عشرات الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وهي تحذير لإيران للتوقف عن دعم الجماعة.

وأردف "سيستمر هذا (الهجوم) حتى تقولوا: لن نقصف السفن والأصول".

من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أن العملية ضد الحوثيين في اليمن ليست سوى بداية لاستراتيجية "الضغط الأقصى" على إيران، التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال سكوت في مقابلة مع قناة "إن بي سي": "هذه إشارة قوية، وهي تختلف اختلافاً جذرياً عن سياسات الإدارة السابقة. يجب على الحوثيين وإيران أن يفهموا أن هذه مجرد البداية. لن نسمح بعرقلة حرية الملاحة التي من شأنها أن تؤدي إلى إبطاء التجارة العالمية وزيادة ضغوط التضخم".

وتابع: "قبل أسبوعين، أعلن ترامب عن استراتيجية "الضغط الأقصى" ضد إيران، والتي تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر".

يأتي هذا بينما شهدت صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، اليوم الأحد، هدوءاً حذراً، بعد ساعات من قصف أميركي عنيف استهدف مواقع متفرقة تسبب بسقوط خسائر مادية وبشرية.

وخلال الساعات الماضية، شنت مقاتلات أميركية ضربات جوية عنيفة مستهدفة مواقع متفرقة في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما تسبب بمقتل 31 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، وفقاً للحوثيين.

جاءت هذه الغارات عقب أيام من إعلان جماعة الحوثي استئناف هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.