الخليج اليوم .. بالصور.. ترامب يتابع العملية العسكرية ضد الحوثي باليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نشر البيت الأبيض عبر منصّة "إكس" صوراً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، برفقته وزيرا الدفاع والخارجية بيت هيغسيث وماركو روبيو، وهم يتابعون تنفيذ العملية العسكرية الأميركية ضدّ الحوثيين في اليمن.

وأعلن الرئيس الأميركي بدء العملية العسكرية، محذّراً من أنّ هجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر يجب أن تتوقّف، وإلّا فسيشهدون جحيماً لم يروا مثله من قبل.

قال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن القصف الجوي الذي طال عددا من المواقع التابعة لجماعة الحوثي في اليمن تعد أهم عمل عسكري في ولاية دونالد ترامب الجديدة.

بدوره قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن ترامب وجه رسالة قوية وواضحة للحوثيين المدعومين من إيران وذلك عقب الهجمات التي شنتها بلاده ضد الجماعة اليمنية.

وأكد الوزير الأميركي أن واشنطن ستواصل حماية حرية الملاحة، وأن الهجمات على السفن الأميركية وحركة الشحن العالمية يجب أن تتوقف.

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن إيران تعي جيدا أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع هجمات الحوثيين. كما أكد وزير الدفاع الأميركي على أهمية استعادة حرية الملاحة.

وقال مسؤول أميركي، إنّ الضربات العسكرية الأميركية على جماعة الحوثي في اليمن يمكن أن تستمرّ لأيّام وربّما أسابيع.