الخليج اليوم .. إيران تدين ضربات واشنطن ضد الحوثي.. والحرس الثوري: سنرد بقوة إذا تم تهديدنا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دانت إيران الضربات التي وصفتها بـ"الهمجية" التي شنتها الولايات المتحدة على أهداف للحوثيين في اليمن. ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "بشدة" الضربات، معتبرا في بيان أنها "انتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي".

بدوره، هدد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الأحد، بأن طهران سترد بقوة وحزم إذا تم تهديدها، مشدداً على أن الحوثيين يتخذون قرارتهم العملياتية بشكل مستقل.

وقبلها، قال وزير الخارجية الإيراني إن الولايات المتحدة "ليس لها الحق في إملاء" سياسة إيران الخارجية، بعد رسالة من الرئيس الأميركي ترامب يأمر فيها طهران بوقف دعم الحوثيين في اليمن "فورا".

وكتب عباس عراقجي على منصة "إكس": "الحكومة الأميركية ليس لديها سلطة ولا حق في إملاء سياسة إيران الخارجية"، داعيا إلى "وقف قتل الشعب اليمني".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء شن ضربات عسكرية كبيرة النطاق على الحوثيين المتحالفين مع إيران، مشدداً على توجيه ضربات "حاسمة وقوية" ضد الحوثيين في اليمن بعد تهديداتهم للتجارة البحرية.

كما دعا ترامب في رسالة على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، إيران إلى "الوقف الفوري" لدعمها للحوثيين الذين يسيطرون على مساحات واسعة من اليمن الذي مزقته الحرب.

كما حذر ترامب إيران من استمرار دعمها لجماعة الحوثي، متوعدا بمحاسبة طهران "بشكل كامل" على تصرفات وكلائها. ويأتي ذلك بعد أسبوعين من إرسال الرئيس الأميركي رسالة إلى القادة الإيرانيين عرض فيها طريقا لاستئناف المحادثات الثنائية بين البلدين بشأن برنامج إيران النووي المتقدم. وقال ترامب إنه لن يسمح بأن يصبح هذا البرنامج قابلا للتشغيل.

وتعد الغارات الأميركية الأولى على الحوثيين منذ تولّي ترامب منصبه في يناير (كانون الثاني).

وتوعد الحوثيون بالرد على الضربات، ونقل الإعلام الحوثي عن المكتب السياسي لحركة أنصار الله أن "العدوان لن يمر من دون رد، وقواتنا المسلحة اليمنية على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد".

وشنّ الحوثيون عشرات الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على سفن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن خلال حرب غزة.

وقد شلت هذه الهجمات الممر البحري الحيوي الذي تمر عبره نحو 12% من حركة الشحن العالمية، ما أجبر العديد من الشركات على اللجوء إلى طرق بديلة مكلفة.