شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 48.572 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48.572 شهيدًا، و112.032 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد 14 فلسطينيًا، وإصابة 51 بجروح خلال 24 ساعة الماضية، فيما لايزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع.

