اخبار الخليج

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 48.572 شهيدًا

0 نشر
واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 48.572 شهيدًا

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 48.572 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48.572 شهيدًا، و112.032 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد 14 فلسطينيًا، وإصابة 51 بجروح خلال 24 ساعة الماضية، فيما لايزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا