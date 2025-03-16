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الصحة الفلسطينية:ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,572

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الصحة الفلسطينية:ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,572

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,572، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.


وأضافت الوزارة - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 112,032، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 29 شهيدا (15 شهيدا انتشلت جثامينهم، و14 شهيدا جديدا)، و51 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفي سياق متصل أصيب شاب اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.


وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن شابا يبلغ من العمر (33 عاما) أصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن، والفخذ، أثناء تواجده قرب الحاجز، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت وزارة الصحة إصابته بالحرجة

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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