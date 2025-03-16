شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد في قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للفلسطينيين وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون صباح اليوم الأحد، في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين في منطقة "جحر الديك" وسط قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن فلسطينيين كانا قد استشهدا أمس /السبت/، في قصف الاحتلال المنطقة ذاتها، و10 آخرين استشهدوا في قصف بيت لاهيا، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي إلى 151 شهيدا.



وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2023، إلى 48,543 شهيدا، بالإضافة إلى 111,981 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.