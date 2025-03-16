شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: لن نسمح للحوثيين بالتحكم في مرور السفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن لن تسمح للحوثيين بالتحكم في مرور السفن موضحا أن الضربات ستستمر حتى تفقدهم القدرة على الهجوم.

ورجح مسئول بالبيت الأبيض، اليوم الأحد، استمرار الضربات الجوية باليمن لعدة أسابيع.

وقال المسئول الأمريكي، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، إن الولايات المتحدة لن تغزو اليمن بريا ولن ترسل قوات على الأرض هناك، بل ستعمل على شن سلسلة من الهجمات على أهداف استراتيجية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت، في وقت سابق، أن الهجمات على الحوثيين، أمس السبت، بداية لعملية واسعة النطاق في أنحاء اليمن دفاعا عن المصالح الأمريكية، وأن الضربات تهدف أيضا إلى "ردع الأعداء واستعادة حرية الملاحة".