شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: مقتل العديد من قيادات الحوثي في اليمن إثر الضربات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض مقتل العديد من قادة الحوثيين الرئيسيين في الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على اليمن.

ورجح مسئول بالبيت الأبيض، اليوم الأحد، استمرار الضربات الجوية باليمن لعدة أسابيع.

وقال المسئول الأمريكي، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، إن الولايات المتحدة لن تغزو اليمن بريا ولن ترسل قوات على الأرض هناك، بل ستعمل على شن سلسلة من الهجمات على أهداف استراتيجية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت، في وقت سابق، أن الهجمات على الحوثيين، أمس السبت، بداية لعملية واسعة النطاق في أنحاء اليمن دفاعا عن المصالح الأمريكية، وأن الضربات تهدف أيضا إلى "ردع الأعداء واستعادة حرية الملاحة".