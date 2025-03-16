الخليج اليوم .. واشنطن تحذر طهران.. ضرب الحوثي ليس سوى بداية "الضغط الأقصى"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، أن العملية الأميركية ضد الحوثيين في اليمن ليست سوى بداية لاستراتيجية "الضغط الأقصى" على إيران، التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال سكوت في مقابلة مع قناة "إن بي سي": "هذه إشارة قوية، وهي تختلف اختلافاً جذرياً عن سياسات الإدارة السابقة. يجب على الحوثيين وإيران أن يفهموا أن هذه مجرد البداية. لن نسمح بعرقلة حرية الملاحة التي من شأنها أن تؤدي إلى إبطاء التجارة العالمية وزيادة ضغوط التضخم".

وتابع: "قبل أسبوعين، أعلن ترامب عن استراتيجية "الضغط الأقصى" ضد إيران، والتي تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر".

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، إن الضربات الأميركية على الحوثيين هي بمثابة تحذير لإيران للتوقف عن دعم الحوثيين.

بدوره، قال مستشار الأمن القومي مايكل والتز اليوم، إن الضربات الأميركية على الحوثيين في اليمن هي بمثابة "تحذير" لإيران بوجوب التوقف عن دعم الجماعة وهجماتها على السفن في البحر الأحمر.

وقال والتز في تصريح لشبكة "فوكس نيوز": "لقد ضربناهم بقوة ساحقة، وحذرنا إيران من أن الكيل قد طفح".

والشهر الماضي، وجّه ترامب رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، اقترح فيها إجراء محادثات حول الملف النووي الإيراني، محذّراً من تحرك "عسكري" ضد طهران في حال لم يتم التوصل لاتفاق.

وفي هذا السياق، قال والتز في مقابلة أجرتها معه شبكة "إيه بي سي" اليوم: "لا يمكن لإيران حيازة سلاح نووي. جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان عدم حيازتها سلاحا من هذا النوع".

وأضاف: "يمكنهم إما تسليمها (أي أسلحة نووية) والتخلي عنها بطريقة يمكن التحقق منها، وإما مواجهة سلسلة كاملة من العواقب الإضافية"، لافتاً إلى أنه في كلتا الحالتين لن تقبل الولايات المتحدة بحيازة طهران أسلحة نووية.