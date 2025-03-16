شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يُحبط هجمات الشباب الإرهابية في عدة مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية، الشيخ أبو بكر محمد، عن تنفيذ ضربات جوية ومعارك مباشرة ضد مليشيات الخوارج الإرهابية، خلال الساعات الماضية، في عدة مناطق من البلاد .



وقال المتحدث العسكري - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية - إن الهجمات والضربات الجوية استهدفت معاقل المليشيات في مناطق "أوطغلي" و”دونك” بإقليم شبيلي السفلى، و”بوس هريري”، “سمودالي”، و”لبوغرس” بإقليم شبيلي الوسطى، ومدينة "عيل بور" و”غيرلي” في إقليم غلمدغ.



وأشاد الشيخ أبو بكر بالجيش الوطني الصومالي والمواطنين المحليين على تعاونهم في التصدي لهؤلاء المتمردين الذين دأبوا على سفك دماء الأبرياء من المسلمين.