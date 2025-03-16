شكرا لقرائتكم خبر عن الدنماركى للاجئين: قرار أمريكا بتخفيض التمويل يهدد 4.4 مليون شخص بالجوع فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

أعرب المجلس الدنماركي للاجئين عن قلقه البالغ إزاء مستقبل الأمن الغذائي في الصومال بعد انقطاع أمطار موسم "دير" مع توقعات هطول أمطار متوسطه بين أبريل ويونيو، ووفق تقديرات المجلس الدنماركي للاجئين أنه ما يصل إلى 4.4 مليون شخص - أي ربع السكان - قد يواجهون الجوع في الصومال بحلول الشهر المقبل، نتيجةً لمزيج من الجفاف والصراع وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويأتي هذا بعد أقل من عامين من أطول موجة جفاف في التاريخ الحديث، والتي دفعت البلاد إلى حافة المجاعة.

ووفق التقرير الدولي أنه تعاني المجتمعات المحلية في الصومال من أزمة تلو الأخرى، دون أي هدنة تُذكر ويجب العمل بشكل عاجل على منع المزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح من خلال استجابة إنسانية مناسبة.

وقال المجلس الدنماركي للاجئين، إنه يُهدد قرار حكومة الولايات المتحدة بإنهاء جميع عقود المساعدات تقريبًا في الصومال، بما في ذلك تلك التي تدعم المساعدات المنقذة للحياة، بتفاقم المعاناة في جميع أنحاء البلاد وحث المجلس الدنماركي للاجئين الجهات المانحة الأخرى القائمة للصومال على تنفيذ أي تدابير طارئة متاحة لها لتقليل العواقب الفورية وطويلة الأمد لهذه التخفيضات المفاجئة في التمويل.