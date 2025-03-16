شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب فلسطينى يكشف معاناة سكان غزة مع اعتداءات الاحتلال وأسعار السلع فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

كشف الكاتب الفلسطيني سليمان الحزين، حجم معاناة سكان غزة مع استمرار منع الاحتلال دخول المساعدات إلى القطاع، مما زاد من آلام الفلسطينيين، وقال الكاتب الفلسطيني في تصريح لـ"الخليج 365"، إنه لا يستطيع شرح حجم معاناة سكان غزة الذين خسروا كل شيء بيوتهم وأموالهم وشوارعهم ومدنهم بشكل كامل.

وتابع "الحزين": "تخيل أن تعيش في بيت لكن بدون ثلاجة ولا غسالة ولا سخان ولا دفاية ولا مكوى ولا مكنسة كهربائية ولا خلاط ولا إنترنت، ولا إضاءة ولا حتى تشحن جوالك أو لاب توب، أو إذا عندك سماعة حابب تشغل عليها قرآن يوم الجمعة ما تستطيع تشحنها هذه أبسط الأشياء.

وقال الكاتب الفلسطيني: لا يوجد مياه نظيفة تصل الخيام أو المنازل، ولا بد من السير لمسافات طويلة للحصول على المياه النظيفة، بينما الخبز لابد أن تذهب لمسافات بعيدة خلال شهر رمضان لتستطيع شراء ربطة خبز.

وأضاف: "إذا أردت الشراء لا بد أن يكون لديك خزنة أموال، وقبل ما تختار طبخة اليوم لا بد أن تعرف ما الذي تحتاجه لأنه الآن هناك أصناف كثيرة مفقودة، ففي إحدى المرات تعبت كثيرا كي أستطيع شراء ليمون، واضطررت لشراء حبتين بـ 7 دولار، وقال الكاتب الفلسطيني: "لا بد أن تظل في ببيتك مع أذان المغرب، لأنه غزة كلها تكون مثل غابة مظلمة مع غياب الشمس".