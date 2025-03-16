شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على بئر ملئ بالجثث المتحللة من ضحايا الدعم السريع فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت حكومة ولاية الخرطوم، عثورها على بئر ملئ بالجثث، وأشارت إلى أن ميليشيا الدعم السريع استخدمته للتخلص من جثث ضحاياها في منطقة شرق النيل، شرق العاصمة السودانية.

وكشفت حكومة ولاية الخرطوم، أن وزارة الصحة بالولايةـ بدأت عمليات جمع للجثث المتحللة في شرق النيل، بعد أيام من استعادة الجيش للمنطقة التي كانت خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع.

وأفادت حكومة الخرطوم، فى بيان، أنها عثرت على بئر بحي الفيحاء في شرق النيل، استخدمتها المليشيا للتخلص من جثث المدنيين بعد تعذيبهم وقتلهم أمام ذويهم، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وقال الدفاع المدني، وفقًا للبيان، إن البئر تحتوي على عدد كبير من الجثث من مختلف الفئات العمرية، حيث تجري عمليات انتشالها.

وأضاف الدفاع المدني أن هذه البئر تُعد واحدة من مئات الآبار التي استخدمتها قوات الدعم السريع للتخلص من ضحاياها بعد قتلهم أمام المواطنين في الأحياء السكنية.

وأكد الدفاع المدني أن فرقه المختلفة تعمل، بعد استعادة شرق النيل وتوسيع دائرة الأمن، على الكشف عن ممارسات وانتهاكات قوات الدعم السريع، مثل استخدام الآبار في دفن الجثث.

وأشار إلى أن العديد من الأسر قدمت إفادات عن الانتهاكات التي ارتكبتها الدعم السريع ضدهم، مشددًا على أن جرائمهم لا تزال مستمرة، من خلال ابتزاز العائلات والمطالبة بفدية مالية مقابل الإفراج عن ذويهم المحتجزين.

وتنتشر في الشوارع والأزقة والمنازل عشرات الجثث المتحللة والمتفحمة، بعضها لقتلى المعارك العسكرية، والبعض الآخر لضحايا الدعم السريع، التى أكد الأهالى أنها كانت تمنع فى ممارسة الانتهاكات وإطلاق النيران على المدنيين بشكل متعمد.

