شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى يقيل مستشاره الخاص لشؤون علاقات الولايات الفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعفى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مستشاره لشؤون علاقات الولايات الفيدرالية، محمد حسن إبراهيم (قوني)، من منصبه .

وأكد شيخ محمود حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الأحد، أن تعيين المسؤولين في المناصب العليا يتطلب منهم العمل بجد من أجل تحقيق تقدم واستقرار البلاد، والإلتزام بالواجبات الموكلة إليهم بأمانة وشفافية، بما يعزز من وحدة البلاد ونموها .

وقدم رئيس الجمهورية الصومالي، شكره لـ محمد حسن إبراهيم (قوني) ، على جهوده خلال فترة عمله مع الدولة ، متمنيًا له مستقبلاً مشرقًا في مسيرته المقبلة.