شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل اليمنية تثمن سياسة ترامب الرادعة تجاه الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي، اليوم الأحد، سياسة الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب، لإضعاف القدرات الحوثية وتأمين الملاحة البحرية ووقف الهجمات على السفن التجارية.

وقال المجيدي في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، إن "الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، تنفذ نهجا مختلفا عن إدارة بايدن، التي كانت تسرب معلومات عن أي ضربات تقوم بشنها ضد الحوثيين في اليمن"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية تعتبر نفسها المسؤولة عن تأمين الممرات المائية وحماية اقتصاديات دول العالم أجمع، مما دفعها بشن ضربات جوية لاستعراض القوة وإضعاف قدرات الحوثيين وتأمين الملاحة البحرية".

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي أكد فيه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أن بلاده لن تتسامح مع "هجمات الحوثيين على سفننا وطائراتنا وقواتنا وإيران تدرك ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن - في وقت سابق - أنه وجه بإطلاق عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين في اليمن.