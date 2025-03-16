شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى الشفاء بغزة: نقل جثامين الشهداء إلى مقابر مناسبة حفاظا على كرامتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير مستشفى الشفاء في غزة الدكتور محمد أبو سلمية، عن بدء عملية نقل جثامين الشهداء من ساحات المستشفى إلى مقابر تليق بهم، وذلك لحفظ كرامتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة.

وقال أبو سلمية في تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) اليوم الأحد، إن "هناك حاجة ملحة للأرض التي تمتلئ بالجثامين، وذلك لاستغلالها في إنشاء مستشفيات ميدانية بعد أن تم تدمير مجمع الشفاء الطبي بشكل كامل نتيجة العدوان الإسرائيلي".

وأكد أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع الجهات المختصة في مدينة غزة.. مشيرا إلى أهمية توفير كافة السبل اللازمة لاستيعاب المرضى، وقال: "نحن بحاجة ماسة إلى كل سرير داخل هذا المجمع، وقد اتخذنا هذه الخطوة لضمان أن تكون هناك أماكن ومقابر تليق بشهدائنا".

وكانت فرق الدفاع المدني الفلسطيني قد أعلنت عن انتشال عشرات الجثامين من ساحات مستشفى الشفاء، الذي استخدم كمقبرة جماعية لضحايا العدوان الإسرائيلي خلال فترة الحصار الخانق المفروض على المجمع الطبي وسط الحرب.