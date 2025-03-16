شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سعودي: هيئة شؤون الحرمين حريصة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المشرف على إدارة التشغيل والصيانة في هيئة شؤون الحرمين، المهندس معاذ الخالدي أن الجهود المبذولة لتوفير صوتيات عالية الجودة تعكس حرص الهيئة العامة للعناية بالحرمين على تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام، مما يساهم في تعزيز تجربة العبادة هناك.

وقال الخالدي في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية) - "إن التقنية المتقدمة المستخدمة في المسجد الحرام تجعل من هذا المكان نموذجا فريدا في إدارة الأنظمة الصوتية، مما يتيح للزوار والمصلين تجربة روحانية متكاملة".

وأشار إلى أهمية الصوتيات في الحرم المكي، حيث تلعب دورا حيويا في نقل صوت المؤذنين والأئمة إلى أبعد مسافات ممكنة من محيط الحرم، مؤكدا أن هذا الأمر يسهم في خلق أجواء إيمانية مميزة، حيث ينطلق أذان الصلاة من 13 مأذنة ويبث من خلال أكثر من 8000 سماعة موزعة في أرجاء الحرم وساحاته، لضمان وصول الصوت بشكل واضح لجميع المصلين.

وأوضح الخالدي أن نظام الصوت في المسجد الحرام يتكون من نظام أساسي وآخر احتياطي، بالإضافة إلى نظام طوارئ حيث تعتمد هذه المنظومة الصوتية على 21 نظاما و100 لاقط حساس، ويعمل عليها أكثر من 120 مهندسا من الهيئة العامة للعناية بالحرمين لضمان نقاء الصوت وسلاسته دون أي تشويش.