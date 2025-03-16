شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة "انفجار اللاذقية" فى سوريا لـ 16 قتيلا و18 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدفاع المدني السوري، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار حي الرمل في مدينة اللاذقية الساحلية، إلى 16قتيلا من بينهم 5 نساء و5 أطفال، و18 مصابا.

وأوضح أن الحصيلة غير نهائية، في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ واستخراج العالقين تحت الأنقاض.

وعن طبيعة الانفجار، أوضح الدفاع المدني أنه وقع في "مركز خرداوات أسفل مبنى مكون من 4 طوابق، ناجم عن مخلفات حرب، وفق المعطيات الأولية وشهادات سكان".

وأعلنت وكالة الأنباء السورية، عن الانفجار، ووصفته بـ"القوي"، مشيرة إلى أن السبب "لا يزال مجهولا".

وتعد مدينة اللاذقية من بين المناطق التي شهدت توترات كبيرة خلال الأيام الماضية، إثر هجمات استهدفت الطائفة العلوية.