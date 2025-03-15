شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم جنوب الضقة الغربية.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من الخضر وتمركزت عند منطقة "البركة"، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه المصلين لدى خروجهم من المسجد بعد أداء صلاتي العشاء والتراويح، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.



وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة شبان من بلدة بيت فوريك وقرية بيت دجن، شرق نابلس.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فوريك وبيت دجن، ما أدى لاندلاع مواجهات تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.



وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بيت دجن، فيما اعتقلت ثلاثة آخرين من بيت فوريك.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واحتجزتهما عدة ساعات قبل أن تفرج عنهما.