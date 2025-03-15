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سوريا: ارتفاع حصيلة انفجار مدينة اللاذقية إلى 8 قتلى

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سوريا: ارتفاع حصيلة انفجار مدينة اللاذقية إلى 8 قتلى

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القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد ضحايا الانفجار في أحد المحال التجارية بحي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية السورية إلى 8 قتلى، بينهم 3 نساء وطفلة، إضافة إلى إصابة 14 مدنيا بينهم 4 أطفال.


وأشار الدفاع المدني السوري - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) - إلى أن الحصيلة غير نهائية مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ واستخراج العالقين تحت الأنقاض من المبنى السكني المدمر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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