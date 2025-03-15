الخليج اليوم .. الكويت.. ضبط 11 رجلا وامرأة من جنسيات عربية وآسيوية بتهمة التسول و15 بائعا متجولا (صورة)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط 11 رجلا وامرأة من جنسيات عربية وآسيوية، أثناء قيامهم بالتسول أمام المساجد والأسواق، وضبط 15 بائعا متجولا.

وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية الكويتية: "بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف بمكافحة جميع الظواهر السلبية، وضمن الجهود الأمنية المستمرة للقضاء على ظاهرة التسول التي تتزايد خلال شهر رمضان، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمباحث الجنائية - إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، من ضبط 11 متسولا من جنسيات عربية وآسيوية، أثناء قيامهم بالتسول أمام المساجد والأسواق، وضبط 15 شخصاً بتهمة بائع متجول".

وتابعت الوزارة في بيانها: "وتبين أن بعض المقبوض عليهم دخلوا البلاد بسمات زيارة أو إقامة التحاق بعائل، في حين دخل آخرون تحت مسمى "العمالة السائبة" دون وجود وظائف ثابتة، كما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات التي سهلت استقدامهم بطرق مخالفة للقانون".

وأكدت الداخلية الكويتية أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق كل من يستغل الأطفال في التسوّل لاستدرار عواطف الناس، فسيتم تسجيل قضية "استغلال قصّر" بحقه، وإبعاد المخالف ومحاسبة المسؤولين عنهم وإغلاق ملفات الشركات المخالفة".

ونشرت الوزارة صورا للأشخاص المعتقلين بتهمة التسول وهم رجلان و9 سيدات، وأرفقتها بمنشورها على منصة "إكس".