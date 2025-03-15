شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل برصاص الاحتلال في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد طفل فلسطيني وأصيبت مواطنة بجروح، مساء اليوم /السبت/ برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن الطفل "يامن الحملاوي، استشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس، فيما أصيبت سيدة بطلق ناري في الظهر في بيت لاهيا".



كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.



وفي رفح جنوب القطاع، أصيب مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجده بالقرب من مسجد حمزة في خربة العدس شمال المدينة.



وفي وقت سابق، استشهد 9 مواطنين بينهم ثلاثة صحفيين في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي إلى 150 شهيدا.