شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. ارتفاع حصيلة قتلى انفجار اللاذقية إلى 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصرع 5 مدنيين سوريين وإصابة 14 آخرين بجروح، جراء انفجار وقع، اليوم /السبت/، في أحد المحال التجارية في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن فرق البحث والإنقاذ والإسعاف نقلت 5 وفيات بينهم امرأة وطفلة و14 جريحا إلى المستشفيات، بينهم 4 أطفال، مشيرة إلى أن سبب الانفجار هو محاولة أحد الأشخاص تفكيك مخلفات حرب داخل المحل.