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شاهد | "إفطار المطرية".. أجواء احتفالية في أطول مائدة رمضانية بمصر

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اليوم- القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وسط أجواء احتفالية، احتضنت مدينة المطرية بمحافظة القاهرة اليوم السبت، حفل إفطار جماعي شعبي يعد الأكبر فى مصر، بحضور مجموعة من الوزراء والشخصيات العامة.
ويُنظم إفطار المطرية الشهير منذ عام 2013، وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار سنوي يشارك فيها كل الأهالي بجهود ذاتية، لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية في مصر.
ولم يتوقف الإفطار سوى عامي 2020 و2021 بسبب جائحة ، وسط إشادات بدور الشباب بالمطرية فى التحضيرات الخاصة بالإفطار، بما يعكس قيم الترابط بين أفراد المجتمع المصري.
أجواء احتفالية في إفطار المطرية بمصر- متداولة
أجواء احتفالية في إفطار المطرية بمصر- متداولة

حفل إفطار المطرية

وشارك في حفل إفطار المطرية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف المصري، والدكتورة مايا مرسى وزير التضامن الاجتماع، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة،
واستمرت التجهيزات 3 أشهر قبل إفطار المطرية، بمشاركة أكثر من ألفين شخص من سكان المدينة، ويستهدف إفطار 100 ألف شخص، وهى الطاقة الاستيعابية للمكان.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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