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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | "إفطار المطرية".. أجواء احتفالية في أطول مائدة رمضانية بمصر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وسط أجواء احتفالية، احتضنت مدينة المطرية بمحافظة القاهرة اليوم السبت، حفل إفطار جماعي شعبي يعد الأكبر فى مصر، بحضور مجموعة من الوزراء والشخصيات العامة.
ويُنظم إفطار المطرية الشهير منذ عام 2013، وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار سنوي يشارك فيها كل الأهالي بجهود ذاتية، لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية في مصر.
ولم يتوقف الإفطار سوى عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، وسط إشادات بدور الشباب بالمطرية فى التحضيرات الخاصة بالإفطار، بما يعكس قيم الترابط بين أفراد المجتمع المصري.
واستمرت التجهيزات 3 أشهر قبل إفطار المطرية، بمشاركة أكثر من ألفين شخص من سكان المدينة، ويستهدف إفطار 100 ألف شخص، وهى الطاقة الاستيعابية للمكان.
ويُنظم إفطار المطرية الشهير منذ عام 2013، وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار سنوي يشارك فيها كل الأهالي بجهود ذاتية، لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية في مصر.
ولم يتوقف الإفطار سوى عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، وسط إشادات بدور الشباب بالمطرية فى التحضيرات الخاصة بالإفطار، بما يعكس قيم الترابط بين أفراد المجتمع المصري.
حفل إفطار المطريةوشارك في حفل إفطار المطرية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف المصري، والدكتورة مايا مرسى وزير التضامن الاجتماع، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة،
واستمرت التجهيزات 3 أشهر قبل إفطار المطرية، بمشاركة أكثر من ألفين شخص من سكان المدينة، ويستهدف إفطار 100 ألف شخص، وهى الطاقة الاستيعابية للمكان.